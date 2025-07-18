НХЛ. Питтсбург и Нэшвилл приедут играть в Европу

НХЛ возвращается в Швецию

На днях НХЛ опубликовала календарь на регулярный сезон-2025/26, в котором два матча чемпионата вынесены на европейский континент. В рамках Global Series «Питтсбург» и «Нэшвилл» дважды сыграют на знаменитой «Авичи Арене» (бывшая Глобен Арена) в Стокгольме – 14 и 16 ноября.

Это будет первый выезд «Питтсбурга» за границу после серии NHL Premiere Series, состоявшейся 5 октября 2008 года. В составе команды сейчас два шведа: Эрик Карлссон и Рикард Ракелл. В составе «Предаторз», которые последний раз играли за рубежом в 2022 году, играют шведы Филип Форсберг, Адам Уилсби и Андреас Энглунд.

«Каждый раз, когда нас выбирают для участия в одном из знаковых мероприятий НХЛ, это свидетельствует о любви к нашей команде и нашему виду спорта как на родине, так и за рубежом», – заявил генеральный директор «Нэшвилла» Шон Генри. Это событие станет особенным для Филипа Форсберга, который обожает свою родину, и других шведов в нашей команде и организации. Мы прекрасно провели время с нашими болельщиками на Global Series 2022 в Берне и Праге, и с нетерпением ждем, когда они привнесут еще больше энергии и энтузиазма в ноябре».

С 1997 года НХЛ провела 46 матчей регулярного сезона за пределами Северной Америки. NHL Global Series 2025 года станет 47-м и 48-м матчами регулярного сезона, проведёнными за рубежом. Стокгольм принял больше всего матчей регулярного сезона НХЛ, чем любой другой город за пределами Северной Америки, а в следующем сезоне благодаря двум матчам общее число игр увеличится до 18. Матчи NHL Global Series 2025 года станут первыми матчами НХЛ, которые пройдут на арене Avicii Arena с момента её повторного открытия в прошлом месяце после целого года масштабной реконструкции.

sport.ua