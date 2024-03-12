«Показуха». Британский супертяжеловес призвал Нганну вернуться в UFC

Twitter. Франсис Нганну и Дерек Чисора

Вечером 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса под названием Нокаутный хаос (Knockout Chaos).

В главном 10-раундовом поединке экс-чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) во втором раунде нокаутировал Франсиса Нганну (0–1, 0 KO) из Камеруна, экс-чемпиона UFC.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора обратился к Нганну после его фиаско:

«Нганну нужно вернуться в UFC. Я думаю, что это была показуха. Да, Нганну – отличный боец, но сейчас, когда все поняли, кто он, с ним покончено», – сказал Чисора.

sport.ua