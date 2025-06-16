Обидчик Майка Тайсона показал, как готовится к возвращению на ринг

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В ночь на 29 июня на арене «Honda Center» в американском Анахайме состоится вечер бокса, который организует промоутер Оскар де ла Хойя и его компания Golden Boy Promotions.

Главным событием станет бой в тяжелом весе (до 90,7 кг) – на ринге встретятся американский боксер, популярный блогер Джейк Пол (11–1, 7 КО) и мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (54–6–1, 34 КО).

Накануне этого противостояния Пол показал, как готовится к следующему поединку и продемонстрировал феноменальную скорость рук. В последнем бою американец одолел единогласным решением судей легендарного соотечественника Майка Тайсона.

Чавес является сыном именитого мексиканца Хулио Сезара Чавеса-старшего, владел титулом чемпиона мира по версии WBC с 2011 по 2012 год.

ВИДЕО. Джейк Пол продемонстрировал скорость рук накануне боя с Чавесом-младшим

sport.ua