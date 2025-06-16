В Red Bull заранее просили FIA присмотреться к соперникам

После финиша Гран При Канады руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что ещё до начала этапа обратился с директору гонки Рую Маркешу, чтобы тот внимательнее следил за действиями соперников Макса Ферстаппена.

В команде из Милтон-Кинса всерьёз опасались, что другие гонщики будут специально провоцировать Макса на нарушения, чтобы тот получил штрафные баллы и дисквалификацию. Свои опасения Хорнер проиллюстрировал словами Джорджа Расселла, сказанными в субботу: «У меня намного меньше штрафных баллов в лицензии, так что я могу себе позволить порезвиться».

Кристиан Хорнер: «Думаю, все мы слышали комментарии Расселла после квалификации. На мой взгляд, его цель была достаточно ясна. Поэтому для нас не стало сюрпризом, когда он сделал то, что сделал [за автомобилем безопасности].

Я считал неизбежным появление потенциальных уловок. Мы даже поднимали этот вопрос на брифинге с директором гонки, чтобы стюарды тоже помнили об этом, поскольку было понятно, что подобные вещи будут происходить. В свою очередь Макс безупречно действовал весь уик-энд и очень хорошо провёл гонку».

Когда Хорнера спросили, что именно он сказал Рую Маркешу, руководитель Red Bull Racing ответил: «Мы просто сказали ему: «Послушай, ты можешь за этим присмотреть? В прессе уже появились комментарии, поэтому, пожалуйста, следи за этим вопросом».

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