Реал приближается к продлению контракта со своим плеймекером

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что мадридский "Реал" продвигается в переговорах о продлении контракта с Браимом Диасом. Королевский клуб готов предложить 25-летнему марокканцу новое соглашение сроком на пять лет, то есть до конца июня 2030 года.

Отмечается, что стороны в течение последних двух недель практически достигли договоренности насчет продолжения сотрудничества, а следующим в очереди является вратарь "сливочных" Тибо Куртуа.

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В сезоне 2024/25 Браим Диас забил 6 голов и отдал 7 ассистов в 52 матчах за "Реал" во всех турнирах. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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