ЛЧ. Арсенал – Порту 1:0 (пен. 4:2). С большими проблемами, но канониры в четвертьфинале

Лишь серия пенальти смогла определить победителя этого противостояния

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После сенсационного поражения "канониров" на "Эштадиу Ду Драгау" две недели назад, болельщики ожидали увидеть совсем другой "Арсенал", особенно учитывая тот факт, что теперь они будут играть в родных стенах. Британские эксперты оправдывали тот слабый перформанс команды Артеты в Португалии желанием сэкономить силы, впрочем здесь экономить уже не было куда, нужно было решать турнирный вопрос и отыгрывать отставание в 1 гол.

От того и странно выглядело то, как лондонцы провели первый тайм этой встречи. В стартовом составе не было Александра Зинченко, который все еще не готов выходить с первых минут после своей травмы, на месте левого защитника уже традиционно играл Якуб Кивиор. Так что же такого странного мы увидели от "Арсенала" в первом тайме? Медлительность в действиях и принятии решений, недостаточную мобильность при перемещениях и общее непонимание того, как противодействовать своему сопернику.

На первых минутах команда Сержиу Консейсау вообще чувствовала себя как дома. Они контролировали мяч и делали все возможное, чтобы увеличить свое преимущество в счете. То есть мы не говорим о какой-то трусливой тактике отстаивания победного результата, это был смелый "Порту", который не собирался отсиживаться, они играли наравне с соперником и смогли создать лондонцам немало проблем.

Самый опасный момент гостей в первом тайме был у Эванилсона, который принял передачу с левого фланга и из пределов штрафной площадки нанес удар, который отразил Рая. А что "Арсенал"? У них также был всего 1 момент, вот только его они смогли реализовать на все 100%. Классный разрезной пас от Мартина Эдегора нашел в штрафной Троссара, а бельгиец ударом из-под ветерана Пепе нашел дальний угол ворот Кошты. 1:0 и по итогам двух матчей это ничья. Вот такой гол на ровном месте, после чего команды отправились на перерыв.

Второй тайм "Порту" начал не менее динамично, чем первый, они снова больше владели мячом и активнее угрожали чужим воротам. Особенно хочется отметить активность Галена и Эванилсона. "Арсенал" играл достаточно необычно, по крайней мере по сравнению с тем, как они играют свои матчи в АПЛ. Не зря говорят, что Лига Чемпионов — это особый турнир, здесь нужен особый опыт. Именно опыта выступления в еврокубках у португальской команды было больше.

Но и этот активный старт от гостей "канониры" выдержали и наконец забрали мяч себе. На 68-й минуте игре им удалось оформить еще одну голевую атаку, которая фактически пришла с обычного заброса вперед, за который боролся Кай Гаверц, он до конца прессинговал Пепе, который уже подбежал к собственному голкиперу, в итоге опытный защитник в последний момент попытался выбить, но получилось точно на Эдегора, который отправил круглого в пустые ворота. Почему пустые? Потому что когда Хаверц пытался побороться за мяч с Пепе, то задел ногой Диогу Кошту, поэтому был зафиксирован фол, а гол отменен сразу же. Это лишь больше разозлило "Арсенал", они не были согласны с таким решением и полетели все решать в основное время матча.

Ближе к завершению 90-та минут оборона португальцев все больше трещала. Нет, это не было какое-то убийственное нашествие от хозяев поля, однако моменты у ворот Диогу Кошты становились все более опасными, в частности классно пробивали поочередно Сака и Эдегор, но с ударом первого справился вратарь, а второй немного не попал в створ ворот. В итоге, минимальная победа "Арсенала" в основное время, которая означала, что нас ждут экстра-таймы.

В экстра-таймах мы увидели фактическое продолжение второго тайма. Преимущество у команды Микеля Артеты, впрочем грубость, фолы и агрессия никуда не делись. Возможно, именно поэтому наставник "канониров" решил так долго не выпускать на поле Александра Зинченко. Впрочем украинца на поле мы все же увидели, после перерыва между экстра-таймами он заменил Кивиора, вместе с ним на поле появился и Эдди Нкетиа. Захотел Артета усилить контроль над матчем в последние 15 минут.

Но ожидаемого эффекта Зинченко не дал. На самом деле украинец не очень уверенно вошел в этот матч и больше ошибался, чем играл в пользу своей команды. Не лучший день персонально для Александра, однако, как оказалось, замечательный день для его команды. Нет, "Арсенал" не смог забить победный гол на последних минутах, зато они очень уверенно провели серию пенальти.

Серию пенальти Давид Рая полностью и безоговорочно выиграл у Диогу Кошты. Замечательных два сейва от испанского голкипера после ударов от Венделла и Галена гарантировали лондонцам итоговый выход в четвертьфинал. Эмоционально, но это все равно не тот "Арсенал", который мы ожидали увидеть. В четвертьфинале придется улучшать свою игру, иначе вылет неизбежен.

Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

"Арсенал" — "Порту" 1:0 (пен. 4:2)

Гол: Троссар (41)

Серия пенальти: Эдегор, Хаверц, Сака, Райс — Пепе, Венделл (вратарь), Груич, Галену (вратарь)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор (Зинченко, 106) — Эдегор, Райс, Жоржиньо (Жезус, 83) — Сака, Хаверц, Троссар (Нкетиа, 106)

"Порту": Кошта — Мариу (Санчес, 85), Пепе, Отавио, Венделл — Нико (Эустакио, 101), Варела (Груич, 90+7) — Консейсау (Боржес, 101), Пепе, Галену — Эванилсон (Тареми, 86)

Предупреждения: Салиба (39), Хаверц (116) — Пепе (73)

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