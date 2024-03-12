Прометей проиграл Буру в четвертьфинале Еврокубка

Украинская команда завершила выступления в турнире

Прометей на чужой площадке проиграл французскому Буру в четвертьфинале Еврокубка — 82:95. Украинская команда покинула турнир.

Хозяева активно начали поединок, но подопечные Ронена Гинзбурга сумели выровнять игру. На большой перерыв команды ушли с минимальным преимуществом Бура.

Третья четверть стала ключевой, французская команда выиграла десятиминутку с перевесом в +21 очко. Прометей в оставшееся время сократил отставание, но Бур умело отыграл по счету в заключительные минуты.

Прометей продолжит выступление в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге. Напомним, в предыдущем матче турнира команда Гинзбурга заработала техническое поражение из-за неявки, так как готовилась к поединку с Буром.

Еврокубок. Четвертьфинал

Бур — Прометей — 95:82 (17:17, 28:27, 34:13, 16:25)

Прометей: Агада (11), Клавелл (9), Одиасе (3), Кеннеди (10 + 11 подборов + 5 передач), Ткаченко (11), Балвин (19 + 14 подборов), Липовый (6), Марч (13 + 8 подборов + 5 передач + 4 перехвата)

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