Смогли отыграть лишь один мяч. Известна оценка Ярмолюка в матче с Бернли

Украинец вышел на замену на 59-й минуте

Фото: Getty Images

Егор Ярмолюк все же принял участие в матче 29-го тура АПЛ против "Бернли". Украинский полузащитник вышел на замену на 59-й минуте матча при счете 1:0 в пользу соперников. Через 3 минуты после появления на поле украинца его команда пропустила второй мяч. На момент выхода Егора команда была в меньшинстве, из-за удаления Серхио Регилона.

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Порталы sofascored и whoscored выставили игроку оценку в 6.7 балла. Ярмолюк сыграл 31 минуту, за это время он совершил 24 касания мяча, а точность его передач составила 69%. Важнейший показатель для полузащитника в этом поединке — 0.40 xA (ожидаемых ассистов). Украинец также показал хорошее умение в отборе мяча и борьбе за него.

Егор имел шанс помочь команде сравнять счет, однако по итогам "Брентфорд" проиграл 2:1. Все же один мяч команда отыграла, усилиями Айера и Баптисты.

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