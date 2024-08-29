Ига Швёнтек о работе WTA и календаре турниров: “Мы не имеем большого влияния на то, что происходит наверху. Правила изменили даже без нашего ведома”

Первая ракетка мира во время выступления на US Open ответила на вопросы журналистов относительно календаря и обязательных турниров для теннисисток

– Недавно вы поделились своими мыслями относительно теннисного календаря. Кажется, что многие игроки, многие люди говорят о том же. Это вас побуждает к тому, что можно что-то изменить или улучшить? Или, возможно, это один из тех случаев, когда проблема есть, но мы не знаем, как ее решить?

– Для людей, которые отвечают за это, это было бы легко исправить. Но они уже приняли много решений и пообещали столько всего турнирам… Для них это было бы сложно, если бы в WTA изменили своё мнение, потому что это бизнес, понимаете. Но я думаю, что игроки осознают, что это безумие, что происходит (улыбается), и календарь действительно сложный.

Я говорила об этом в Цинциннати, и есть люди, которые говорят, мол, мне не нужно играть так много турниров. Но правда в том, что у нас так много обязательных турниров, что мы буквально должны появляться на них, и у нас нет времени на подготовку или на то, чтобы спокойно пожить, потому что с одного турнира мы едем сразу на другой. У нас даже нет времени в конце года, потому что уже буквально первый турнир начинается 29 декабря. Так что да, сезон, безусловно, слишком длинный. Я думаю, что его нужно изменить, потому что так будет лучше и для болельщиков. Тогда они не будут видеть, как их любимые игроки так часто снимаются или получают травмы.

И мы сможем показывать игру лучшего качества, я бы сказала. Я имею в виду, мы могли бы. Но так, как я уже говорила в начале… Я видела это в прошлом году, что мы не имеем большого влияния на то, что происходит наверху. И в основном эти правила были изменены даже без нашего ведома, понимаете. Эти решения об обязательных турнирах были представлены нам, как бы, уже потом. Так что мы говорили с WTA об этом, что мы хотим по крайней мере быть в курсе. Для нас было бы хорошо иметь какое-то влияние. Я думаю, что из-за этого наш вид спорта и не движется в правильном направлении.

– Продолжая эту тему. Если бы вы были ответственны за это, я знаю, что это никогда не произойдет с учетом всех заинтересованных сторон, но просто с вашей точки зрения, представьте, что вы можете уничтожить этот календарь и начать с нуля. Как бы вы разработали календарь? Как бы выглядело идеальное расписание?

– Или вы считаете, что например, система, которая была у WTA, не знаю, 10 лет назад, была плохой? Потому что у них было 11 обязательных турниров или 12. Я не уверена, честно говоря. Сейчас все это проверят, потому что, скорее всего, я ошибаюсь… Но вы бы сказали, что это было менее интересно?

В основном это всё произошло из-за обещаний, которые они дают турнирам, что мы должны сыграть шесть турниров серии 500, что в принципе не обязательно иногда, потому что мы можем хорошо выступить на турнирах серии 1000 и иметь отличный рейтинг. Но они обещают это [турнирам], поэтому нам приходится подстраиваться.

Но в основном это означает, что у нас нет времени на отдых. Для меня нет смысла думать о том, как бы я всё это переделала, в то время, когда всё меняется не в лучшую сторону… Но я бы сказала, что теннис был таким же интересным, как и десять лет назад, с другой системой, которая у нас была, это было здорово. И игроки, если они хотели сыграть турниры серии 500, чтобы улучшить свой рейтинг, они бы это делали, но их никто не заставлял. Я не имею ничего против турниров серии 500, но, знаете, иногда трудно всё это втиснуть [в свой календарь].

– То, что турниры серии 1000 продлили до двух недель, – это всё часть одного и того же для вас?

– Да. То есть, мой тренер планирует всё довольно мудро, но это тяжело. Я играла в Штутгарте, Мадриде, Риме, Ролан Гаррос, и между каждым турниром у меня было всего два дня. Если я хочу хорошо выступить, я не успеваю ничего сделать. Это может работать несколько лет, но что произойдет потом, если ты захочешь продолжать играть на том же уровне? Думаю, дело будет не в качестве тенниса, а в том, кто лучше справится с системой, а иногда будет планировать мудрее и не будет считаться с правилами.

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