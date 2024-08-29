Вассёр: Настала наша очередь представить новинки

Фредерик Вассёр полагает, что Ferrari продолжит соперничать с Red Bull Racing и McLaren за Кубок конструкторов до конца сезона, но при условии, что комплекс технических новинок, которые итальянская команда представит в Монце, будет работать с расчётной эффективностью.

После победы Ландо Норриса в Зандфорте, где Оскар Пиастри также выступил неплохо, заняв 4-е место, McLaren отстаёт от Red Bull всего на 30 очков, а Скудерия находится на 3-й строчке командного зачёта, в свою очередь уступая McLaren 34 очка.

«Я не думаю конкретно о McLaren, я просто пытаюсь добиться максимально возможной отдачи от модернизации машины, чтобы как можно лучше подготовиться к Монце, – цитирует руководителя команды Ferrari издание Racer. – А там посмотрим, какие результаты мы сможем показать. Если вспомнить, что было год назад в Зандфорте, то тогда одна из наших машин финишировала пятой, а другая не финишировала вообще, но мы и в квалификации были просто нигде.

Однако через неделю, в Монце, мы завоевали поул. Это не значит, что Ferrari будет на поул-позиции и в этот уик-энд, но примерно по такому сценарию всё складывается с самого начала сезона. Думаю, после трёх гонок все были уверены, что Макс Ферстаппен уже к середине чемпионата обеспечит себе титул, однако потом мы выиграли пару гонок, затем прибавила McLaren, затем Mercedes, теперь фаворитом опять считают McLaren, но я надеюсь, что вскоре и Ferrari вновь выйдет вперёд.

Мы просто должны придерживаться прежнего подхода: не стоит торопиться с выводами и прогнозами по поводу того, где мы окажемся через шесть гонок. Соперничество развернулось острейшее – все выкладываются по максимуму. Все стараются как можно быстрее внедрять технические новинки, и на этой неделе настала наша очередь представить модернизированную машину.

Именно так будет продолжаться до конца сезона. Полагаю, сейчас мы уступаем Red Bull 60 с чем-то очков, но 60 очков – это чуть больше, чем можно заработать за удачный уик-энд… Как всегда, всё зависит от нюансов, но наша машина лучше справляется с короткими поворотами, это факт, а если нам удастся прибавить ещё на одну или две десятых, это может изменить расстановку сил…»

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