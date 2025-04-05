Рафаэль Надаль – о своей карьере: “Я получил правильное воспитание и подготовку, соответствующую вызовам, которые могли возникнуть в будущем”

Экс-первая ракетка мира и чемпион 22 турниров Grand Slam Рафаэль Надаль выступил перед студентами Университетской школы UAX Rafa Nadal и рассказал о своем периоде жизни после окончания карьеры



“Я потерял соревновательный дух, и это меня злит. Иду поиграть в гольф – и не могу сосредоточиться. Не понимаю, как можно играть без цели, если только не ради физической формы. В Туре я всегда был скорее борцом, чем победителем. Мне важнее состязание, борьба, чем лёгкая победа. Вызов – вот что меня цепляет.

После стольких лет карьеры, когда уходишь, наступает момент, когда и тело, и голова ставят паузу. Но уже несколько недель как я чувствую себя более собранным. Завершение карьеры не стало для меня ударом – я воспринял это спокойно. Просто в голове временно нажимается кнопка «стоп»”, – сказал Рафаэль Надаль.

Легандарный испанец вспоминая невероятное количество выигранных трофеев (22 “мэйджора”, среди которых 14 титулов «Ролан Гаррос», 92 трофея ATP, два олимпийских золота, пять побед в Кубке Дэвиса и 209 недель в статусе первой ракетки мира), отметил, что цифры никогда не были для него приоритетом.

“У меня никогда не было раздутого эго. Я не зацикливался на цифрах. Чувствую удовлетворение от того, что завершил карьеру, зная, что я отдал всё, на что был способен. Вернуться домой после турнира с ощущением, что не сделал всё возможное – для меня это было невозможно. Я всегда возвращался с чувством внутреннего покоя: больше отдать я не мог. Главное – знать, что ты превзошёл самого себя. А победы и поражения – это уже то, что не всегда зависит от тебя”, – отметил Надаль.

“То, что ты показываешь на корте – это отражение всей твоей жизни. Как на экзамене: получается то, что ты подготовил заранее. Меня тренировал мой дядя Тони с трёх лет, потом к нему присоединились и другие люди, сыгравшие важную роль.

Я получил правильное воспитание и подготовку, соответствующую вызовам, которые могли возникнуть в будущем. Семья всегда относилась ко мне как к обычному ребёнку, без какого-либо давления. И это помогло позже: когда приходят моменты настоящего давления, именно эта подготовка позволяет тебе справляться со всем, что происходит. Это самоконтроль, умение управлять своими эмоциями”, – отметил испанец.



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