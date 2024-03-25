Англия – Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Шанс для Айвена Тоуни?

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В прошлом матче сборной Англии против бразильцев на поле в нападении вышел Олли Уоткинс. В Британии все ожидают, что на этот раз Саутгейт даст шанс проявить себя другому нападающему, который претендует на попадание в заявку команды на Евро-2024.

Конечно, основным форвардом беспрекословно остается Кейн, но кто будет его дублером. Олли Уоткинс особо проявить себя не смог, получится ли у Тоуни?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 26 марта.

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