Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Леннокс Льюис поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Фьюри сделает выводы из поражения в первом бою. Он вернется! Поражение – это тоже часть игры, и то, как ты реагируешь на поражение, имеет большое значение», – сказал Льюис.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua