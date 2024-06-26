Дониелл Мален забил самый быстрый автогол в истории чемпионата Европы

На нынешнем Евро в свои ворота отличились немало игроков

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Вчера в последнем своем матче группового этапа сборная Нидерландов уступили Австрии со счетом 2:3. Феерия забитых мячей началась еще на 6-й минуте встречи, когда в подкате Дониелл Мален случайно срезал круглого в собственные ворота.

По информации Opta Analyst, голландец забил самый быстрый автогол в истории чемпионата Европы, отличившись на 5-й минуте и 48 секунде матча. Кроме того, из 27 голов в собственные ворота, забитых на соревнованиях за все время, две трети (67%) приходятся на последние два турнира — 11 в 2020 году и 7 на Евро-2024.

Добавим, что по итогам группового этапа Нидерланды заняли третье место в группе D, имея в своем активе 4 очка. Подопечные Рональда Кумана попали в 1/8 финала Евро-2024, однако будущего соперника в плей-офф его команда узнает сегодня, когда будут сыграны все матчи на групповой стадии соревнований.

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