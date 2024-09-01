Изола: Все постараются проехать с одним пит-стопом

В Pirelli довольны работой шин в непростых условиях жаркой Монцы и ждут один пит-стоп в завтрашней гонке…

Марио Изола, директор по автоспорту: «Отличная квалификация с плотной борьбой четырёх лучших команд. В McLaren подтвердили универсальность своей машины, на прошлой неделе завоевав поул в прохладном, узком и извилистом Зандфорте, а сегодня – в Храме скорости в типично жаркий день итальянского лета.

Температура сыграет важную роль и в гонке – завтра ожидается примерно такая же погода, что определенно не поможет командам и гонщикам контролировать состояние шин.

Гранулирование может стать фактором выбора стратегии двух пит-стопов, именно поэтому все пилоты, кроме Цуноды, решили оставить на гонку два комплекта шин Hard, чтобы не потерять возможность выбора в случае остановки гонки.

Из-за длинной пит-лейн гонка в Монце обычно проходит с одним пит-стопом, поэтому стратегия, с использованием одного комплекта C4 и одного C3, со сменой шин в районе 20-26 круга, выглядит самой быстрой. Для тех, кто решит продлить первый отрезок, подойдет и обратный вариант – смена шин на 26-32 круге.

В этом году не исключен вариант двух пит-стопов с использованием одного комплекта Medium и двух комплектов Hard.

Думаю, все постараются ограничиться одним пит-стопом и будут внимательно следить за резиной, особенно на первых кругах после выезда на трассу, чтобы не слишком сильно нагружать шины, но имея запасной вариант благодаря двум комплектам Hard.

Я рад сообщить, что наши предположения перед квалификацией относительно времени поула (1:19.1) при более прохладной погоде, чем на самом деле, оказались верными даже в необычных обстоятельствах, поскольку у нас было очень мало данных о характеристиках нового асфальта».

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