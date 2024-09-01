Гарсия рассказал, кто бы победил в прайме: Мейвезер или Ломаченко

Seconds Out. Флойд Мейвезер та Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира Майки Гарсия назвал победителя гипотетического боя между праймовыми Флойдом Мейвезером и Василием Ломаченко.

«Я считаю, что Флойд победил бы Ломаченко в легком и полулегком весе. Молодой Флойд победил Артуро Гатти, когда поднялся в весе, он был быстрым и сильным. И только в конце своей карьеры он немного отошел от нокаутирующей силы и больше сосредоточился на защите. Он был опасен. Я думаю, что праймовый Флойд победит праймового Ломаченко», – сказал Гарсия.

Ранее известный украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик высказался относительно мнения общества о нем и Василии Ломаченко.

sport.ua