Джозеф ПАРКЕР: «Видели, куда попали по Усику? Его остановили джебом»

Звезда бокса Джозеф Паркер высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейт – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.
«Усик более опасный соперник, чем Дюбуа. Александр – великолепный боксер. Посмотрим, сможет ли Дюбуа преодолеть трудности, которые были в первом бою, он изменился. Даниеля остановили джебом. Многие спорят о первом бою и о том самом ударе, но вы видели, куда попал Данинль? Это был удар в пах», – сказал Паркер.
Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.