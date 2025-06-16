Джозеф ПАРКЕР: «Видели, куда попали по Усику? Его остановили джебом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Звезда бокса Джозеф Паркер высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейт – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Усик более опасный соперник, чем Дюбуа. Александр – великолепный боксер. Посмотрим, сможет ли Дюбуа преодолеть трудности, которые были в первом бою, он изменился. Даниеля остановили джебом. Многие спорят о первом бою и о том самом ударе, но вы видели, куда попал Данинль? Это был удар в пах», – сказал Паркер.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua