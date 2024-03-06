Бой Сиренко отменен. Его соперника арестовали

B1 Boxing. Владислав Сиренко

Вчера, 5 марта украинский супертяжеловес Владислав Сиренко в американском Нэшвилле должен был провести бой против Деона Ронни Хэйла. Однако поединок не состоялся.

Причина оригинальная: по пути на бой соперник украинца был арестован.

«Соперник был арестован до того, как он приехал на бой. Такого в моем опыте еще не было! Но бой сделаем. Немного позже. А сейчас работаем над этим. Очень много проблем возникло перед этим поединком. И все решалось практически в последний момент. Я до последнего не знал, состоится ли поединок или нет. Лишь в день боя, в 14:00, точно стало известно, что боя не будет».

sport.ua