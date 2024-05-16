Промоутер Усика назвал величайшее достижение в карьере Тайсона Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, назвал самое большое достижение в карьере британца Тайсона Фьюри:

«Наша команда уважает Тайсона Фьюри как спортсмена, как человека, который достиг так много. Его путь был полон взлетов и падений. Для меня его самым большим достижением было возвращение после американских горок после боя против Владимира Кличко. Это были тяжелые времена для него. По моему мнению, это его самое большое достижение в карьере».

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua