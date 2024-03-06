Хендерсон: Астон Вилла — одна из сильнейших команд Европы

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Полузащитник "Аякса" Джордан Хендерсон высказался в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги конференций против "Астон Виллы".

"Астон Вилла" – очень хорошая команда, они впечатляют. Также я являюсь большим поклонником их тренера (Унаи Эмери — прим.). Возможно, это одна из самых сильных команд в Европе", — цитирует Хендерсона пресс-служба амстердамского клуба.