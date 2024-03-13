Интер хочет продлить контракт с Лаутаро

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Нападающий Интера Лаутаро Мартинес близок к подписанию нового контракта с миланским клубом.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство «нерадзурри» возобновило переговоры с агентами игрока. Стороны обсуждают заработную плату футболиста. По информации источника, работа над соглашением продлится еще несколько недель.

Важно: Лаутаро забил более 100 голов за Интер в Серии А

Сам форвард хочет остаться в Интере.

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Напомним, нападающий перешел в миланский клуб из Расинга в июле 2018-го за 23 миллиона евро. Вместе с которым выиграл чемпионат Италии (2020/21), кубок страны (2021/22, 2022/23) и суперкубок (2021/22, 2022/23). В текущем сезоне он забил 26 голов и отдал 2 результативные передачи в ;35 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заинтересован в трансфере Лаутаро Мартинеса, который должен стать заменой для Килиана Мбаппе.

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