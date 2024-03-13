Каролин Возняцки: «Я знаю, как играет Швёнтек, но одно дело знать, а другое — сыграть против неё целый матч»

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки ответила на вопросы журналистов после матча четвертого круга на турнире в Индиан-Уэллс, в котором она победила другую бывшую первую ракетку мира Анжелик Кербер

— Очевидно, что это был особенный матч с Энджи. Что вы чувствовали, когда снова вышли с ней на корт?

— Конечно, было приятно одержать победу. Но никогда не бывает приятно видеть, когда твоя соперница испытывает боль и дискомфорт, поэтому я надеюсь, что с ней всё будет в порядке, когда она поедет в Майами. Да, просто приятно, что мы снова играли друг с другом и что я вышла в следующий раунд.

— Вы давно знакомы с Кербер. Мне интересно, насколько вы двое оставались на связи, когда каждая работала над своим возвращением?

— Да, мы постоянно обмениваемся сообщениями и поддерживаем связь. Даже когда я не выступала, а она все еще играла на Уимблдоне в 2022 году, мы тогда встречались. Я тогда сотрудничала с ESPN во время турнира. Мы встретились за ужином, пообщались. Мы постоянно общаемся, и я думаю, что это дружба, которая, надеюсь, продлится всю жизнь. Знаете, мы знаем друг друга уже много лет. Очевидно, что мы соревновались друг против друга на корте, но всегда были хорошими друзьями вне корта.

— В следующем круге вас ждет Ига Швёнтек. Помните ли вы что-то о матче, который вы играли против неё в Монреале в 2018 году? Если вы что-то помните, удивлены ли вы тем, как она выросла с тех пор?

— Нет, это было очень давно, и я думаю, что это уже не будет такой же поединок. Я думаю, что я комментировала некоторые из ее матчей. Я знаю, как она играет. Очевидно, что она играет в хороший теннис, играет мощно. Я тренировалась с ней несколько раз после возвращения, в том числе и во время Открытого чемпионата США. Я знаю, как она играет, но одно дело знать, как она играет, а другое — играть против неё целый матч. Я знаю, что должна показать свой лучший теннис, чтобы побороться с ней, и это то, что я надеюсь сделать.

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