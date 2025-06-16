Эстебан Окон: Мы пошли на риск, и он окупился

Эстебан Окон заработал в Канаде пару очков за 9-е место, а Оливер Берман не дотянул до призовой десятки не так уж много, финишировав 11-м. При этом команда Haas F1 сравнялась с Racing Bulls по числу очков в Кубке конструкторов и делит с ней 6-е и 7-е место.

Эстебан Окон (9-й): «Я доволен всей той работой, которую команда провела в этот уик-энд – мы в полной мере использовали наш потенциал, хотя перед гонкой не было полной ясности, сработает ли выбранная нами тактика, но риск, на который мы сегодня пошли, окупился.

Нам удалось уверенно провести гонку, по ходу которой мы, оказавшись на свободной трассе, проезжали круги в хорошем темпе, что было важно, поскольку позволило за счёт тактики более позднего пит-стопа опередить довольно много машин.

А потом надо было просто доехать до финиша, и результат стал хорошей наградой команде, которая смогла что-то заработать по итогам нашей 200-й гонки, а такая возможность у нас появляется не каждый день, и этим надо пользоваться».

Оливер Берман (11-й): «Если честно, машина была способна на более высокий темп, чем могло показаться со стороны, но из-за нашей тактики мы попали в трафик, оказавшись позади машин, стартовавших на жёсткой резине.

Когда едешь в таком «DRS-поезде», обгонять очень сложно, хотя машина была способна на более высокий темп, но я провёл значительную часть гонки, застряв позади соперников. Результат мог бы быть чуть лучше, но я всё-таки рад, что команда смогла заработать очки в своей 200-й гонке».

Айо Комацу, руководитель команды: «Эстебан финишировал 9-м, хотя стартовал 14-м, и в целом это хороший результат для нашей команды. Мы решили разделить тактику между нашими гонщиками, и то, что произошло сегодня с Оливером, который стартовал на резине Medium и потом застрял позади тех, кто стартовал на жёстких шинах, было одним из возможных сценариев.

Но произошло именно это, и в случае с Берманом тактика не сработала. Схема, по которой действовал Эстебан, в теории была медленнее, однако в его случае всё получилось.

Я считаю, что сегодня оба гонщика пилотировали отлично. Оливер был расстроен, что оказался в трафике, но скорость у него точно была. А Эстебан идеально работал с резиной и не допустил ни единой ошибки. Сегодня мы продемонстрировали уверенный темп, но на следующем этапе сезона нужно будет более эффективно поработать на тренировках и лучше провести квалификацию».

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