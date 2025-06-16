Рейтинг ATP: Ваншельбойм вернулся в топ-500, Сачко, Крутых и Урсу ухудшили свои позиции

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов



Виталий Сачко на этой неделе остается первой ракеткой Украины, занимая 209-е место (-4). Александр Овчаренко сохранил за собой 334-е место.

В топ-500 рейтинга АТР входят еще четыре представителя Украины: Алексей Крутых – 450-е место (-4), Вадим Урсу – 462-е место (-3), Эрик Ваншельбойм – 463-е место (+38) и Юрий Джавакян – 484-е место (+1).

Наибольший прогресс в рейтинге среди украинцев на этой неделе показал Эрик Ваншельбойм, поднявшийся на 38 позиций, после выхода в финал на турнире ITF M25 в Белграде.

Наибольший регресс показал Владимир Якубенко, который опустился на 1866-е место (-220).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 97-е место (-1). Виталий Сачко занимает 130-е место в парном рейтинге АТР, а третьей ракеткой Украины в паре стал Алексей Крутых – 325-е место (-1).

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