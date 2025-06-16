Бока Хуниорс – Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

Качественный разрыв между европейскими и южноамериканскими грандами в пользу первых несомненен. Это подтверждал и Клубный Чемпионат Мира, который с 2013-го года выигрывали лишь европейцы. А вот каково соотношение сил между европейским вторым эшелоном и южноамериканскими грандами? Вопрос гораздо более интересный. Возможно, получим ответ в матче "Бока Хуниорс" – "Бенфика".

Стартовый свисток прозвучит в 01:00 17-го июня по Киевскому времени.

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6.00 4.00 1.60 Узнать больше

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Клубный Чемпионат Мира. Группа С. Первый тур

17 июня. 01:00. Майами. "Хард Рок Стэдиум"

"Бока Хуниорс" – "Бенфика"

Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика)

Трансляция: Суспільне: Херсон

Трансляция матча

В эфире

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