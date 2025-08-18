Цинциннати. Ястремская сыграет свой матч третьего круга 12 августа: полное расписание игрового дня

Вторник, 12 августа – шестой игровой день объединенного турнира Cincinnati Open в Цинциннати. В этот день пройдут матчи третьего круга в мужском и женском одиночном разрядах, а также продолжатся матчи первого круга парного турнира



Cincinnati Open | 12 августа﻿ 2025 года

P&G Center Court. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R32 | Райли Опелка (США) – Франсиско Комесанья (Аргентина)

R32 | Хамад Меджедович (Сербия) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

Не ранее 22:00 по киевскому времени

R32 | Даяна Ястремская (Украина, 32) – Коко Гауфф (США, 2)

Не ранее 02:00 по киевскому времени 13 августа

R32 | Магда Линетт (Польша, 31) – Джессика Пегула (США, 4)

R32 | Бен Шелтон (США, 5) – Роберто Баутиста Агут (Испания)

Grandstand. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R32 | Ива Йович (США, LL) – Барбора Крейчикова (Чехия)

R32 | Жасмин Паолини (Италия, 7) – Эшлин Крюгер (США, 26)

R32 | Карен Хачанов (-, 14) – Дженсон Бруксби (США, WC)

Не ранее 02:00 по киевскому времени 13 августа

R32 | Брэндон Накашима (США, 27) – Александр Зверев (Германия, 3)

Не ранее 03:30 по киевскому времени 13 августа

R32 | Клара Таусон (Дания, 16) – Вероника Кудерметова (-)

Court 3. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R32 | Алексей Попырин (Австралия, 21) – Андрей Рублев (-, 9)

R32 | Якуб Меншик (Чехия, 16) – Лука Нарди (Италия, LL)

R32 | Варвара Грачева (Франция, Q) – Каролина Мухова (Чехия, 11)

R32 | Лючия Брондзетти (Италия) – Елена Остапенко (Латвия, 23)

Champion’s Court. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R32 | Элла Зайдель (Германия, Q) – Маккартни Кесслер (США, 29)

R32 | Ромейн Арнеодо/Роберт Гэлловэй (Монако/США, ALT) – Таллон Грикспор/Алекс Микельсен (Нидерланды/США)

R32 | Кристиан Харрисон/Эван Кинг (США, 7) – Андре Горанссон/Сэм Вербеек (Швеция/Нидерланды)

Не ранее 00:00 по киевскому времени 13 августа

R32 | Иржи Легечка (Чехия, 22) – Адам Уолтон (Австралия)

R16 | Пэйтон Стернс/Маркета Вондроушова (США/Чехия) – ?

Корт №10. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R32 | Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия, 6) – Натаниэль Лэммонс/Дэвид Пел (США/Нидерланды)

R16 | Джулиана Олмос/Алдила Сутжиади (Мексика/Индонезия) – Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия, 2)

Корт №4. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R32 | Нуну Боржеш/Томаш Махач (Португалия/Чехия) – Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул (Великобритания, 2)

R32 | Лоренцо Музетти/Лоренцо Сонего (Италия) – Максимо Гонсалес/Андреа Мольтени (Аргентина)

R32 | Лучано Дардери/Стефанос Циципас (Италия/Греция) – Уго Нис/Эдуард Роже-Васслен (Монако/Франция, 8)

R32 | Фернандо Ромболи/Джон-Патрик Смит (Бразилия/Австралия, ALT) – Джо Солсбери/Нил Скупски (Великобритания, 5)

R32 | Юки Бхамбри/Майкл Венус (Индия/Новая Зеландия) – Франсишку Кабрал/Лукас Миедлер (Португалия/Австрия, ALT)

