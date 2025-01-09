Australian Open. Костюк и Снигур получили соперниц в одиночном разряде

На турнире в Австралии завершились матчи квалификации



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Марта Костюк, получившая 17-й номер посева, в первом круге встретится с Нао Хибино из Японии, которая выиграла все три матча в отборочной сетке. Украинка выиграла в двух из трёх матчей против японской теннисистки. Предыдущий матч между ними состоялся в 2023 году на турнире WTA 250 в Хуахине, где победила Костюк.

Дарья Снигур, которая успешно выступила в квалификации, в стартовом матче основной сетки сыграет против десятой сеяной Даниэль Коллинс. Для украинки это будет пятый матч с соперницей из топ-20. Отметим, что в активе Снигур три победы в подобных встречах.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua