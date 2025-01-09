Портленд обыграл Нью-Орлеан, Вашингтон уступил Филадельфии в регулярном чемпионате НБА

Дабл-дабл Адетокунбо помог Милуоки победить Сан-Антонио
В ночь на 9 января состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- НБА. Регулярный чемпионат
Индиана Пэйсерз — Чикаго Буллз — 129:113 (29:18, 34:26, 37:32, 29:37)
Кливленд Кавальерс — Оклахома-Сити Тандер — 129:122 (25:32, 37:27, 41:43, 26:20)
Филадельфия 76ерс — Вашингтон Уизардз — 109:103 (32:25, 27:23, 29:26, 21:29)
Бруклин Нетс — Детройт Пистонс — 98:113 (25:27, 24:32, 21:32, 28:22)
Нью-Йорк Никс — Торонто Рэпторз — 112:98 (28:24, 27:27, 31:25, 26:22)
Нью-Орлеан Пеликанс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 100:119 (24:40, 18:35, 34:23, 24:21)
Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс — 126:103 (33:19, 33:31, 32:27, 28:26)
Милуоки Бакс — Сан-Антонио Сперс — 121:105 (31:27, 34:19, 26:32, 30:27)