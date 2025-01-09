Эксперты Sky Sport F1 о прогнозах на титул в 2025-м

Эксперты и комментаторы Sky Sport F1 говорили о возможных итогах предстоящего чемпионата мира – и каждый назвал своего претендента.

Чаще всего – три раза – звучало имя Ландо Норриса, на его победу поставили Нико Росберг, Энтони Дэвидсон и Даника Патрик. Комментатор Sky F1 Дэвид Крофт назвал Макса Ферстаппена, репортер Тед Крэвиц – Шарля Леклера, Мартин Брандл – Джорджа Расселла.

Льюис Хэмилтон не рассматривался в числе претендентов на титул, Мартин Брандл выразил опасение, что «абсолютный пик» Хэмилтона уже позади, но с уверенностью говорил о победах Льюиса за рулём Ferrari.

Мартин Брандл: «Многие спрашивают: «Льюис сейчас на вершине?» Его максимум впереди или уже позади?

Хэмилтону только что исполнилось 40 лет. Думаю, бороться за титул в этом году ему будет непросто, но если новая машина Ferrari позволит побеждать, мы вновь увидим его победы».

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