Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Стили делают бои. Именно поэтому Усик победил. Был ли я шокирован? Нет, но меня это поразило. Тайсон говорит, что он победил? Когда ты выходишь на бой и пропускаешь много ударов в голову, то веришь, что победил. Потом ты смотришь повтор боя и видишь совсем другое.

Мне жаль Тайсона, но я отдаю ему должное, он вышел против Усика дважды, провел 24 раунда», – сказал Беллью.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua