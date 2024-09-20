Не Леннокс Льюис. Майк Тайсон назвал своего лучшего соперника в карьере

Легендарный боксер Майк Тайсон назвал своего лучшего соперника в карьере. Тайсон, который за карьеру дрался с Ленноксом Льюисом, выделил Эвандера Холифилда.
«Однозначно я назову Холифилда. Великий чемпион: подбородок, сердце, решительность, трудовая этика, манера поведения», – сказал Майк Тайсон.
Холифилд дважды за карьеру встречался с Тайсоном, первый раз победил техническим нокаутом в 11 раунде. Во втором поединке Майк откусил Эвандеру кусок уха и бой закончился победой Холифилда после дисквалификации Тайсона.
Ранне легендарный американский хевивейтер Майк Тайсон рассказал о своей готовности к проведению поединка с блогером-боксером Джейком Полом.