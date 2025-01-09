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Футбол

Арне Слот после игры с Тоттенхэмом: Если уж приходится проигрывать игру, то лучше проигрывать ее, когда еще есть второй матч

Для красных еще ничего не потеряно

Арне Слот после игры с Тоттенхэмом: Если уж приходится проигрывать игру, то лучше проигрывать ее, когда еще есть второй матч

Getty Images / Global Images Ukraine

    • www.ua-football.com

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