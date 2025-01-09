Футбол
Арне Слот после игры с Тоттенхэмом: Если уж приходится проигрывать игру, то лучше проигрывать ее, когда еще есть второй матч
-
Ипсвич перехватил трансферную цель Эвертона
Все кардинально изменилось Фото – Getty Images/Global Images Ukraine "Ипсвич Таун" в последний момент...
-
Первый финал Флика, зеленый свет по Ольмо и сенсации в английском кубке. Главные новости за 8 января
UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 8 января Фото – Getty...
-
Определились даты матчей Кубка Испании. Когда сыграют свои матчи Барселона и Реал?
Матчи пройдут с 14 – 16 января Определились даты матчей Кубка Испании. Откроет стадию...
-
Английский гранд начал переговоры с центральным защитником Палмейраса
Интересно Фото – Getty Images/Global Images Ukraine Английский гранд начал переговоры с центральным защитником...