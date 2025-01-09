Турки Аль-Шейх создаст новую лигу в боксе. Ему поможет Дэйна Уайт

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) в ближайшее время объявит о создании новой лиги в боксе. Издание Sports Business Journal сообщает, что к этой идеи присоединится и компания TKO Group Holdings, которая владеет UFC.

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх ранее неоднократно заявлял о желании создать интересную лигу, которая позволит перспективным боксерам проявить себя в профессиональном спорте.

Сообщается, что одно из подразделений PIF будет полностью финансировать созданную организацию, а TKO возьмет на себя управленческие функции и будет получать за это около 30 млн доллавов ежегодно.

Инициатива создания лиги принадлежит президенту UFC Дэйне Уайту и компании TKO. Турниры с участием перспективных боксеров будут проводиться не только в Саудовской Аравии, но и в США и Европе.

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sport.ua