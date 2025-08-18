Вратарь Эдмонтона: «У нас есть все, чтобы снова выйти в финал Кубка Стэнли»

Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь Эдмонтона Стюарт Скиннер считает, что у команды есть все для третьего кряду выхода в финал Кубка Стэнли.

Команда оба финала проиграла Флориде.

«Когда ты проиграл финал первый раз, то это просто тяжело. Все лето ты анализируешь то, что не получилось, находишься в поисках своих ошибок. Переживать это второй раз подряд – это опустошает, но сейчас процесс идет быстрее».

«Нужно уметь оставлять позади эти психологические вещи, которые на тебя давят. Но я считаю, что у Эдмонтона есть все, чтобы снова выйти в финал Кубка Стэнли», – сказал Скиннер.

Главным вопросом Ойлерз остается форвард Коннор Макдэвид, чей контракт завершается через год, но подписать новый договор пока не удается.

