Порту хотят подписать одноклубника Зинченко

Как сообщает издание Meczyki, центральный защитник "Арсенала" Якуб Кивер может покинуть команду в конце трансферного окна, и переговоры по этому поводу продолжаются.

Отмечается, что он может перейти в "Порту". На границе июля и августа они уже делали предложение по поляку. Сообщалось, что это была аренда за 7 миллионов евро с обязательной опцией выкупа за 20 миллионов евро, но "Арсенал" отклонил эти условия.

Однако "Порту" не отказался от Кивера после первого предложения, поэтому переговоры по потенциальному трансферу продолжаются. Решающим будет голос наставника лондонцев Микеля Артеты. Сам Кивер, если ему придется покинуть "Арсенал", хотел бы уехать из Англии. Обсуждаются и другие варианты, например "Милан", но "Порту" настроены решительно.

Напомним, что Якуб Кивер перешел в "Арсенал" в январе 2023 года из "Специи" почти за 20 миллионов евро. За этот период он провел 68 матчей в составе "канониров" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 5 ассистами.

www.ua-football.com