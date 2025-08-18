Антонио ТАРВЕР: «Теперь я понимаю, почему его сравнивают с Майком Тайсоном»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Бывший американский боксер Антонио Тарвер прокомментировал победу Мозеса Итаумы над Диллианом Уайтаом:

«Мне нравится то, что я вижу. А его самообладание вообще произвело впечатление. Обратите внимание: он не бросает широких боковых, не рассчитывает на случайное «а что если залетит». У него все надежно идет от джеба. Теперь я понимаю, почему его сравнивают с Майком Тайсоном. Потому что как только его кулак доходит до цели – эффект получается такой же. Но время проверить, как он будет выглядеть на уровень выше.

От прежнего Уайта осталась только тень. Мы не узнаем, из чего «»сделан этот парень, пока он не выйдет против того, кто сможет дать отпор. Против кого-то из топ-10. Хргович не подойдет, он слишком медленный. Трудяга, но он очень медленный. Если хотите действительно протестировать Итауму, то здесь нужен Кабайел. Считаю, что сначала нужно понять, из чего сделан этот парень. А уже потом выставлять его против чемпиона».

sport.ua