Ювентус согласился продать своего форварда Фиорентине

Все стороны между собой пришли к согласию

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Форвард "Ювентуса" Мойзе Кин близок к переходу в "Фиорентину". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Все стороны между собой пришли к согласию. Сделка будет заключена за фиксированную сумму в 13 миллионов евро, а еще 2 млн будут выплачены в качестве бонусов.

Мойзе присоединился к "Ювентусу" в 2023 году из "Эвертона". Футболист в прошлом сезоне за команду сыграл 20 матчей.

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