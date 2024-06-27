Ювентус согласился продать своего форварда Фиорентине

Все стороны между собой пришли к согласию
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Форвард "Ювентуса" Мойзе Кин близок к переходу в "Фиорентину". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Все стороны между собой пришли к согласию. Сделка будет заключена за фиксированную сумму в 13 миллионов евро, а еще 2 млн будут выплачены в качестве бонусов.
Мойзе присоединился к "Ювентусу" в 2023 году из "Эвертона". Футболист в прошлом сезоне за команду сыграл 20 матчей.
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