Фрэнк УОРРЕН: «Фьюри должны были признать победителем боя с Усиком»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Тайсон знает, как победить Усика в реванше. Он полностью контролировал бой с Усиком в первом поединке до того момента, пока украинец не сломал ему нос. Тайсон после этого немного потерял концентрацию. Но я считаю, что Фьюри должны были признать победителем того боя, однако результат уже не изменить», – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua