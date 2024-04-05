Сакраменто уступил Никс в регулярном чемпионате НБА, Лэнь набрал два очка

Украинец провел на площадке более 11 минут

В ночь на 5 апреля состоялись пять матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз уступил Нью-Йорк Никс — 109:120. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке более 11 минут, набрав два очка, один подбор и два ассиста.

НБА. Регулярный чемпионат

Даллас Маверикс — Атланта Хокс — 109:95 (25:31, 40:26, 28:24, 16:14)

Майами Хит — Филадельфия 76ерс — 105:109 (29:39, 26:24, 33:24, 17:22)

Нью-Йорк Никс — Сакраменто Кингз — 120:109 (20:35, 32:25, 35:27, 33:22)

Хьюстон Рокетс — Голден Стэйт Уорриорз — 110:133 (24:33, 26:32, 33:34, 27:34)

Лос-Анджелес Клипперс — Денвер Наггетс — 102:100 (20:31, 33:18, 22:21, 27:30)

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