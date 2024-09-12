Ла Лига устанавливает новые лимиты расходов для клубов: Барселона улучшила свою ситуацию, а Севилья оказалась в критическом положении

Реал Мадрид остается лидером по лимиту расходов

La Liga

Ла Лига обнародовала новые лимиты расходов для клубов Примеры и Сегунды на трансферном рынке. Эти лимиты определяют максимальную сумму, которую каждый клуб может потратить на зарплаты игроков, тренерский штаб и другие расходы.

"Барселона", которая прошлой зимой имела лимит расходов в 204 миллиона евро, этим летом значительно улучшила свою финансовую ситуацию. Клуб получил – 426 миллионов евро. Но несмотря на значительный прогресс, каталонский гигант все еще превышает установленный лимит и не соблюдает правило 1/1. Это означает, что если ситуация не изменится до 1 января, клуб может потерять возможность регистрировать новых игроков, в частности Дани Ольмо.

"Реал Мадрид" традиционно демонстрирует самый высокий лимит расходов среди испанских клубов. Этим летом мадридский гигант может потратить 754 миллиона евро, что на 27 миллионов больше, чем прошлой зимой. "Атлетико Мадрид" также увеличил свой лимит до 310 миллионов евро.

Наиболее критическая ситуация сложилась у "Севильи". Из-за неудачного прошлого сезона и отсутствия еврокубков, лимит расходов клуба сократился до всего 2 миллионов евро.

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