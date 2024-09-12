Риккардо: Мне нравилось работать с Ньюи, это привилегия

Даниэль Риккардо провёл в составе Red Bull Racing пять сезонов, и семь из своих восьми побед одержал на машинах, созданных под руководством Эдриана Ньюи. Он знает, что работать с признанным гением аэродинамики – почти гарантия успеха и настоящая привилегия, поэтому уверен, что Фернандо Алонсо ждёт очень интересный опыт.

Даниэль Риккардо: «Мне нравилось работать с Ньюи, и когда в 2014 году я перешёл в Red Bull и сел за руль одной из его машин, я просто понял, что оказался в привилегированном положении. Его понимание гоночного дела на столь высоком уровне, что обычно я просто делился с Эдрианом информацией о поведении машины.

Причём мне не нужно было пытаться дотянуться до этого уровня и говорить с ним на одном языке, если вы понимаете, о чём я. В те годы, когда мы сотрудничали, я просто старался предоставлять ему информацию так, как умел, а после этого он начинал творить свои обычные чудеса.

Не думаю, что я могу дать какие-то советы Фернандо Алонсо, ведь он самый опытный гонщик чемпионата. Да он и не нуждается в моих советах, однако я уверен, что его ждёт очень приятный опыт».

Конечно, Риккардо также спросили поделиться ожиданиями, связанными с предстоящим уик-эндом в Баку.

«В прошлом году я не выступал на этой трассе и сейчас в предвкушении гонки, – ответил Даниэль. – Её характер обычно такой, что нельзя исключать любого развития событий, поэтому сейчас у всех команд середины пелотона, в том числе и у нас, в какой-то мере оптимистичный настрой. Не исключено, что мы получим возможность показать хороший результат.

Прежде всего, на завтрашних тренировках я постараюсь добиться эффективной работы новинок, а также важно вновь почувствовать особенности этой трассы. Будем надеяться, что днём в воскресенье нам удастся оказаться в благоприятном положении».

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