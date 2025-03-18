Теннисисты против теннисных туров: профсоюз PTPA хочет добиваться изменений в спорте через суд

Профсоюз профессиональных теннисистов (PTPA) объявил о подаче серии судебных исков против ведущих теннисных организаций, обвиняя их в формировании “коррумпированной, незаконной и жестокой системы”, которая фактически является монополией.



Ответчиками по делу стали Международная теннисная федерация (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международное агентство теннисной целостности (ITIA), занимающееся антидопинговыми и антикоррупционными расследованиями.

“Теннис сломан”, – заявил исполнительный директор PTPA Ахмад Насар. “За блестящей витриной, которую создают эти организации, скрывается несправедливая система, эксплуатирующая игроков, ограничивающая их заработки и ставящая под угрозу их здоровье и безопасность. Мы исчерпали все возможности диалога, и теперь у нас нет выбора, кроме как добиваться справедливости в суде”.

PTPA была основана в 2019 году Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом для защиты прав игроков в условиях отсутствия полноценного профсоюза. С момента начала Открытой эры теннис управлялся различными структурами, включающими игроков, турниры и администраторов, многие из которых теперь стали ответчиками по иску.

Правовые действия PTPA, по словам организации, поддержанные подавляющим большинством из Топ-250 игроков мужского и женского туров, включая большинство теннисистов из топ-20.

“Игроки стремятся к справедливой, прозрачной системе, которая ставит их права, здоровье и безопасность выше неконтролируемой власти руководящих органов спорта, гарантируя им ту же защиту и возможности, что и профессиональные спортсмены в других мировых видах спорта”, – утверждают в пресс-службе.

Серия судебных исков поданы в США, Великобритании и ЕС.

Истцы обвиняют эти организации в создании “картеля”, использующего жесткие антиконкурентные методы, которые позволяют искусственно занижать выплаты игрокам, препятствовать выходу на рынок новых структур и ограничивать конкуренцию. В частности, среди заявленных нарушений:

– сговор по установлению низких призовых выплат;

– “драконовская” рейтинговая система, контролирующая доступ игроков к турнирам;

– игнорирование здоровья и безопасности игроков;

– финансовая эксплуатация;

– нарушение права на конфиденциальность, включая рандомные допинг-тесты и изъятие телефонов для обыска.

“Речь идет не только о деньгах – речь идет о справедливости, безопасности и базовом человеческом достоинстве”, – сказал Вашек Поспишил, соучредитель и член Исполнительного комитета PTPA. “Я один из самых везучих игроков, и мне все еще приходилось спать в машине, когда я ездил на матчи в начале своей карьеры – представьте себе игрока НФЛ, которому говорят, что он должен спать в машине на выездной игре. Это абсурд и, очевидно, никогда не произойдет. Ни один другой крупный вид спорта не относится к своим спортсменам таким образом. Руководящие органы заставляют нас заключать несправедливые контракты, навязывают бесчеловечные графики и наказывают нас за высказывания. Юридические действия, предпринимаемые сегодня, направлены на то, чтобы исправить теннис для сегодняшних игроков и будущих поколений. Настало время для ответственности, реальных реформ и системы, которая защищает и расширяет возможности игроков. Все заинтересованные стороны заслуживают спорта, который работает справедливо и честно”.

“Игроки не могут позволить себе роскошь бесконечно ждать значимых изменений, – цитирует профсоюз румынку Сорану Кырстю. – Несмотря на неоднократные высказывания опасений и заявления, мы получили пустые обещания. Текущие условия – напряженные графики, финансовая неопределенность и недостаточная поддержка — неустойчивы. Правовые действия – не тот выбор, который стоит на первом месте, но на данном этапе необходимо добиться ответственности и обеспечить улучшения, которых ждут уже давно. Игроки заслуживают лучшего, и будущие поколения заслуживают лучшего. Мы не сдадимся, пока не произойдут реальные изменения!”.



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