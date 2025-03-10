Херсониссос. Крутых победил четвертого сеяного в финале квалификации и впервые в сезоне сыграет в основной сетке “челленджера”

Украинский теннисист Алексей Крутых выиграл в первом круге квалификации “челленджера” в Греции



Херсониссос, Греция • 10-16 марта • хард • €54,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Финал

Алексей Крутых (Украина, 11) – Норберт Гомбош 6:1, 6:7(4), 7:5

Алексей Крутых впервые с октября 2024 года сыграет в основной сетке «челленджера». В финале квалификации представитель Украины за 2 часа и 41 минуту оказался сильнее словака Норберта Гомбоша. Крутых шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки (у соперника – 13 эйсов и четыре двойные), проиграл два гейма на своей подаче и сделал шесть брейков.

В первом круге соревнований соперником украинца будет теннисист из Таиланда Касидит Самрей (№418 АТР), который также попал в основную сетку после успешной квалификации.



Фото: ФТУ.

btu.org.ua