Каролин Гарсия: “Последние два года мои отношения с теннисом были очень токсичными и негативными. Я не хотела ни тренироваться, ни играть”

Бывшая 4-я ракетка мира в интервью The National рассказала о том, как учиться наслаждаться своими достижениями, балансе между работой и личной жизнью и новой роли подкастера



«Ты никогда не знаешь, что принесёт тебе пауза, когда решаешь взять её. Но для меня это было правильное решение – найти время, чтобы хорошо все обдумать. Это был хороший период – мы смогли спланировать свадьбу, путешествовать, просто расслабиться. Для меня также было важно продолжить работу с психологом, ведь я была в более спокойном состоянии».

Каролин Гарсия завершила 2022 год четвертой ракеткой мира, демонстрируя фантастический теннис. Однако следующие два сезона не оправдали её ожиданий, и по итогам 2024 года француженка опустилась на 41-е место в мировом рейтинге.

«Последние два года мои отношения с теннисом были очень токсичными и негативными. Я не хотела ни тренироваться, ни играть,» – призналась она, – »А сейчас я счастлива выходить на корт. Я понимаю, что есть хорошие дни, есть плохие дни, но после тренировки, даже если она была неудачной, я могу продолжить свой день и провести его хорошо. Это самое главное».

Слушая истории своих коллег, Гарсия осознала, что каждый проходит через похожие трудности. Это увлечение она превратила в подкаст.

Год назад Гарсия и ее жених Борха Дуран запустили Tennis Insider Club – подкаст, где они уже пообщались с Игой Швёнтек, Наоми Осакой, Гаэлем Монфисом, Ником Кириосом, Онс Жабер и многими другими звездами тенниса.

«Мне казалось, что я могу только играть в теннис и больше ни в чём не буду успешной. Но это был огромный прорыв для меня – выйти из зоны комфорта и заняться чем-то новым. Мы с Борхой все делаем сами – от подготовки до монтажа. Это наше общее дело, и мы учимся вместе», – рассказала французская теннисистка.

Одна из историй, которая больше всего поразила Гарсию, была история Стефаноса Циципаса – о сложном решении прекратить работу со своим отцом как тренером. Гарсия также сделала этот непростой выбор в 2021 году, прекратив сотрудничество со своим отцом Луи Полем, который тренировал ее всю жизнь.

«Когда твой отец – твой тренер, границы между семьей и работой размываются. Это становится больше похожим на бизнес-отношения, и ты можешь потерять эмоциональную связь. Иногда тебе просто нужно, чтобы кто-то сказал: «Все хорошо».



Впереди у 31-летней француженки новый этап карьеры. Гарсия всё ещё хочет соревноваться, но теперь её подход к теннису изменился.

«Раньше я была одержима титулами, рейтингом. Я пробовала тяжелый путь – 10-15 лет работала на износ. Это принесло мне успех, но потом перестало работать, и я стала несчастной. Теперь я должна найти свой собственный путь. И мне кажется, что я двигаюсь в правильном направлении».

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