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Футбол

Дженоа – Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Дженоа - Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    • "Дженоа" вместе с Русланом Малиновским сыграет дома против "Лечче" в рамках 29-го тура чемпионата Италии. 31-летний украинский полузащитник восстановился после тяжелой травмы и вышел на поле в прошлом матче "грифонов", а теперь его можно будет, скорее всего, увидеть и в стартовом составе команды Патрика Виейра.

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    • Дженоа - Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    2.15 3.00 4.15 Узнать больше

    Серия А. 29-й тур
    14 марта. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"
    "Дженоа" — "Лечче"
    Главный арбитр: Фабио Мареска (Италия)
    Трансляция: MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Дженоа - Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Дженоа - Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Дженоа - Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    В эфире

    Дженоа - Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Трансляція матчу “Дженоа” – “Лечче” Смотреть трансляцию

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