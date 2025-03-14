Дженоа – Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Дженоа" вместе с Русланом Малиновским сыграет дома против "Лечче" в рамках 29-го тура чемпионата Италии. 31-летний украинский полузащитник восстановился после тяжелой травмы и вышел на поле в прошлом матче "грифонов", а теперь его можно будет, скорее всего, увидеть и в стартовом составе команды Патрика Виейра.

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2.15 3.00 4.15 Узнать больше

Серия А. 29-й тур

14 марта. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" — "Лечче"

Главный арбитр: Фабио Мареска (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу “Дженоа” – “Лечче” Смотреть трансляцию

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