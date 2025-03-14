Дженоа – Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Дженоа" вместе с Русланом Малиновским сыграет дома против "Лечче" в рамках 29-го тура чемпионата Италии. 31-летний украинский полузащитник восстановился после тяжелой травмы и вышел на поле в прошлом матче "грифонов", а теперь его можно будет, скорее всего, увидеть и в стартовом составе команды Патрика Виейра.
2.15 3.00 4.15 Узнать больше
Серия А. 29-й тур
14 марта. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" — "Лечче"
Главный арбитр: Фабио Мареска (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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