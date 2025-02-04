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Футбол

Реал летом может подписать контракт со звездой Ливерпуля

Александер-Арнольд может перейти в Ла Лигу

Реал летом может подписать контракт со звездой Ливерпуля

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Правый защитник Трент Александер-Арнольд, контракт которого с "Ливерпулем" завершается летом 2025 года, может продолжить свою карьеру в мадридском "Реале".

    Как сообщает издание Defensa Central, 26-летний футболист пообещал "Реалу", что присоединится к клубу в конце текущего сезона. Но руководство испанской команды понимает, что все может измениться в последний момент.

    Александер-Арнольд в текущем сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 2 гола и отдал 7 ассистов.

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