Реал летом может подписать контракт со звездой Ливерпуля

Александер-Арнольд может перейти в Ла Лигу

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Правый защитник Трент Александер-Арнольд, контракт которого с "Ливерпулем" завершается летом 2025 года, может продолжить свою карьеру в мадридском "Реале".

Как сообщает издание Defensa Central, 26-летний футболист пообещал "Реалу", что присоединится к клубу в конце текущего сезона. Но руководство испанской команды понимает, что все может измениться в последний момент.

Александер-Арнольд в текущем сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 2 гола и отдал 7 ассистов.

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