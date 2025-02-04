Экс-лидер рейтинга объявила о завершении карьеры после поражения на старте турнира в Клуж-Напоке

Симона Халеп сообщила о своём решении прямо на корте



Румынская теннисистка сегодня в своём стартовом матче на домашнем турнире WTA 250 уступила итальянке Лучии Брондзетти со счётом 1:6, 1:6. После встречи Халеп объявила зрителям на корте, что это был её последний матч.

За время выступлений в Туре 33-летняя румынка выиграла 24 одиночных титула, в том числе два на турнирах Grand Slam (Ролан Гаррос-2018, Уимблдон-2019), и также поднималась на вершину мирового рейтинга, где в целом провела 64 недели (12- результат в истории).

В октябре 2022 года Халеп была временно отстранена от выступления за проваленый допинг-тест. В сентябре 2023 года румынка получила дисквалификацию сроком на четыре года, а через шесть месяцев Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до девяти месяцев.

С марта прошлого года, когда Симона Халеп могла вернуться в Тур, она провела только шесть матчей и одержала одну победу.



Фото: Getty Images.

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