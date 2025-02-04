Александр КРАСЮК: «Я вам открою маленькую тайну об Усике»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Промоутер известного боксера Александра Усика Александр Красюк высказался о будущем украинского чемпиона.

«Сейчас никакой спешки нет. Александр достиг в боксе всего, ему больше не за чем гнаться. Усик находится на вершине бокса. Поэтому только он сам будет решать, продолжать ли ему. Но я вам открою маленькую тайну об Усике – он еще не готов завершать карьеру», – сказал Красюк.

Ранее Красюк назвал боксера, который будет чемпионом супертяжелого веса после Усика. Промоутер высоко оценил конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе.

sport.ua