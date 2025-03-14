Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик (23–0, 14 КО) поделился мнением об отношении соотечественников и критике со стороны болельщиков:

«Какая ответственность? Что от меня ожидают? Это не мои проблемы. В начале, когда меня сильно оскорбляли, я не понимал, почему так случилось. В тот момент у меня были не очень хорошие мысли покинуть Украину, потому что были предложения представлять другие страны.

Это США, Турция, Ирландия. Сначала была обида на людей, которые давили на меня. Потом я понял, что страна не при чем. Она существовала до этих люде, и будет существовать после. Если я нахожусь в центре внимания, то появляются те, кто также хочет обратить на себя внимание. И за счет моего имени кто-то хочет заработать себе популярность», – поделился мнением Усик.

Ранее сообщалось, что украинский боксер занимает первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров современности независимо от весовой категории.

sport.ua