Хэмилтон: Темпа пока не хватает, но это ожидаемо

В Ferrari считают, что первые тренировки сезона в мельбурнском Альберт-парке прошли для команды продуктивно, программа пятницы была выполнена, и в основном работа была направлена на поиск оптимальных настроек.

Шарль Леклер показал лучшее время дня; Льюис Хэмилтон, его новый напарник, был пятым, и в Скудерии продолжают готовиться к квалификации и гонке.

Шарль Леклер (1-й): «Машина составила неплохое впечатление, и мы уверенно провели первый день на трассе. Если говорить о балансе, то мы можем добиться дальнейших улучшений, но все в паддоке занимаются тем же самым, ведь машины пока совсем новые, и нужно прилагать большие усилия, чтобы выяснить предел их возможностей.

Делать какие-то выводы пока преждевременно, и первые представления об общей расстановке сил мы получим только в квалификации. Но в целом день хороший, и мы уже готовимся к субботе и хотим побороться за поул-позицию».

Льюис Хэмилтон (5-й): «Здорово наконец-то приступить к работе и начать мой первый гоночный уик-энд с Ferrari. Сегодня я продолжал учиться, поскольку должен в полной мере освоиться за рулём новой машины.

В ней всё совсем другое по сравнению с тем, к чему я привык, но это тоже своего рода интересный вызов, и я его принимаю.

Мы не были в полной мере довольны тем, как прошла первая сессия, но добились хорошего прогресса во второй. Важно, что мы уверенно провели несколько длинных серий кругов. Но вечером надо будет поработать над балансом, поскольку нам пока не хватает темпа, но этого можно было ожидать.

Сейчас нужно двигаться вперёд шаг за шагом, стараясь максимально полно раскрыть потенциал машины. Посмотрим, каких улучшений мы сможем добиться завтра».

Источник